Росія вдарила по Одесі. Сили оборони півдня: Атака могла обійтися у майже $10 млн

Одеса. Ілюстративне зображення, 23 квітня (Фото: ДСНС)

Під час ранкової атаки, Росія вдарила в Одесі по місцю зберігання виведеної з ладу автомобільної техніки – цього разу атака могла обійтися ворогу у майже $10 млн. Про це повідомили Сили оборони півдня.

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За даними військових, ворог намагається вишукувати об'єкти військової інфраструктури в тилу.

Цього разу обійшлося без жертв, військовослужбовці Збройних Сил України на місці удару не перебували.

Голова ОВА Олег Кіпер раніше повідомляв, що внаслідок удару по Одесі, постраждала 43-річна жінка, близько 30 будинків було пошкоджено ударною хвилею: вибиті вікна та скло, в деяких оселях впали стелі.

19 квітня 2024 року росіяни атакували порт "Південний" біля Одеси. Тоді ціллю стали два термінали з перевалки агропродукції, один з яких належить сінгапурській Дельта Вілмар.

Удень 20 квітня внаслідок чергового ракетного удару Росії по Одесі виникли пожежі в приватному секторі, були зруйновані житлові будинки.

Вдень 21 квітня Росія завдала ракетного удару по Одесі, внаслідок чого постраждали чотири людини.

У ніч проти 23 квітня Росія вдарила "шахедами" по Одесі: внаслідок цього були пошкоджені будинки та сталася пожежа в житловому секторі.

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