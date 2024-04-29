Внаслідок російського удару по Одесі поранено вісім людей, є руйнування

Одеса (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Увечері 29 квітня в Одесі під час повітряної тривоги пролунав вибух. Про це повідомив кореспондент LIGA.net.

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О 18:28 Повітряні сили Збройних Сил України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для південних областей. О 18:29 кореспондент LIGA.net повідомив, що в Одесі пролунав вибух.

Очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер закликав жителів Одеси й Одеського району перебувати у безпечних місцях до відбою тривоги.

ДОПОВНЕНО О 19:04. Згодом Кіпер повідомив, що ворог здійснив ракетний удар по Одесі. Внаслідок російської атаки поранено вісім людей. Є пошкодження житлових будинків та цивільної інфраструктури.

19 квітня 2024 року росіяни атакували порт "Південний" біля Одеси. Тоді ціллю стали два термінали з перевалки агропродукції, один з яких належить сінгапурській Дельта Вілмар.

Удень 20 квітня внаслідок чергового ракетного удару Росії по Одесі виникли пожежі в приватному секторі, були зруйновані житлові будинки.

Вдень 21 квітня Росія завдала ракетного удару по Одесі, внаслідок чого постраждали чотири людини.

У ніч проти 23 квітня Росія вдарила "шахедами" по Одесі: внаслідок цього були пошкоджені будинки та сталася пожежа в житловому секторі.

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ДОПОВНЕНО О 19:25. Внаслідок удару загинули двоє людей та собака. Ще вісім людей зазнали поранень різного ступеню важкості, серед травмованих і 12-річний хлопчик, повідомив очільник Одеської ОВА.