Ракетный удар по Одессе: количество погибших возросло до пяти – ОВА

Вечером 29 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе: в результате атаки есть погибшие и раненые

Последствия удара по Одессе (Фото: Telegram Геннадия Труханова)

В Одессе возросло количество жертв в результате ракетного удара российских военных по городу 29 апреля. Об этом заявил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его данным, количество погибших возросло до пяти – в больнице умер мужчина 1960 года рождения.

Кипер сообщил, сейчас в медучреждениях продолжают лечение 23 пострадавших, среди которых:

→ восемь человек в тяжелом состоянии;

→ четыре – в крайне тяжелом.

В частности среди пострадавших есть четырехлетний ребенок.

Вечером 29 апреля Россия нанесла удар по Одессе баллистической ракетой, предварительно с кассетным боеприпасом.

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Плетенчук сообщил, что россияне использовали для удара по Одессе ракету со шрапнелью. По его словам, эксперты все еще устанавливают тип вооружения, которым оккупанты ударили по городу.

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