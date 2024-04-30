Вечером 29 апреля Россия нанесла ракетный удар по Одессе. В результате атаки погибли пять человек, еще более 30 были травмированы. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин и опубликовал видео удара по городу.

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По словам генпрокурора, РФ нанесла удар баллистической ракетой "Искандер" с кассетным боезарядом.

"Это неизбирательное оружие, использование которого может привести к значительным жертвам среди гражданского населения. В радиусе 1,5 км от места обстрела изъяты металлические фрагменты и обломки ракеты", — заявил он.

Костин отметил, что у следствия есть основания полагать, что решение о применении оккупантами именно такого оружия было принято сознательно, чтобы убить как можно больше мирных украинцев.

29 апреля около 18:30 оккупанты нанесли ракетный удар по Одессе.

Позже глава Одесской ОВА Кипер заявил, что россияне ударили по городу баллистической ракетой, предварительно, с кассетным боеприпасом.

Утром 30 апреля Кипер сообщил, что количество погибших в результате атаки выросло до пяти – в больнице скончался мужчина 1960 года рождения.

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