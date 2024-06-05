Россияне ударили по туристической инфраструктуре в Одесской области – фото
Россияне нанесли ракетный удар по Одесской области – попали в туристическую гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщает областная прокуратура.
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По данным следствия, удар произошел около 17:00. Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Одесской области – попали по объектам туристической инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.
В настоящее время специалисты продолжают осмотр места поражения, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.
Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, максимальное наказание – до двенадцати лет тюрьмы.
- Вечером 29 апреля российские войска атаковали Одессу, из-за удара оккупантов погибли и травмировались люди.
- В результате удара повреждена гражданская инфраструктура: жилые дома и дворец Одесской юридической академии.
- Вечером 31 мая оккупанты нанесли удар по Одессе, предварительно баллистической ракетой с кассетным боеприпасом, из-за этого были ранены два человека.
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