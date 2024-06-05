Россияне ударили по туристической инфраструктуре в Одесской области – фото

Ракета Искандер-К (Иллюстративное фото: ресурс оккупантов)

Россияне нанесли ракетный удар по Одесской области – попали в туристическую гражданскую инфраструктуру. Об этом сообщает областная прокуратура.

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По данным следствия, удар произошел около 17:00. Вооруженные силы РФ нанесли ракетный удар по Одесской области – попали по объектам туристической инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.

В настоящее время специалисты продолжают осмотр места поражения, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, максимальное наказание – до двенадцати лет тюрьмы.

Фото: Одесская областная прокуратура

Вечером 29 апреля российские войска атаковали Одессу, из-за удара оккупантов погибли и травмировались люди.

В результате удара повреждена гражданская инфраструктура: жилые дома и дворец Одесской юридической академии.

Вечером 31 мая оккупанты нанесли удар по Одессе, предварительно баллистической ракетой с кассетным боеприпасом, из-за этого были ранены два человека.

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