Росіяни вдарили по туристичній інфраструктурі в Одеській області – фото
Росіяни здійснили ракетний удар по Одеській області – поцілили по туристичній цивільній інфраструктурі. Про це повідомляє обласна прокуратура.
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За даними слідства, удар стався близько 17:00. Збройні сили РФ здійснили ракетний удар по Одещині – поцілили по об'єктах туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.
Наразі фахівці продовжують огляд місця ураження, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.
Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, максимальне покарання - до дванадцяти років тюрми.
- Увечері 29 квітня російські війська атакували Одесу, через удар окупантів загинули та травмувалися люди.
- Унаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура: житлові будинки та палац Одеської юридичної академії.
- Ввечері 31 травня окупанти завдали удару по Одесі, попередньо балістичною ракетою з касетним боєприпасом, через це було поранено двох людей.
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