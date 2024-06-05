Росіяни вдарили по туристичній інфраструктурі в Одеській області – фото

Ракета Іскандер-К (Ілюстративне фото: ресурс окупантів)

Росіяни здійснили ракетний удар по Одеській області – поцілили по туристичній цивільній інфраструктурі. Про це повідомляє обласна прокуратура.

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За даними слідства, удар стався близько 17:00. Збройні сили РФ здійснили ракетний удар по Одещині – поцілили по об'єктах туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.

Наразі фахівці продовжують огляд місця ураження, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, максимальне покарання - до дванадцяти років тюрми.

Фото: Одеська обласна прокуратура

Увечері 29 квітня російські війська атакували Одесу, через удар окупантів загинули та травмувалися люди.

Унаслідок удару пошкоджена цивільна інфраструктура: житлові будинки та палац Одеської юридичної академії.

Ввечері 31 травня окупанти завдали удару по Одесі, попередньо балістичною ракетою з касетним боєприпасом, через це було поранено двох людей.

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