72 дома, восемь многоэтажек и 13 зданий: какие последствия удара по Киевщине 23 июня
В результате российского ракетного удара по Киевской области в ночь на 23 июня, в Обуховском районе были повреждены 72 частных дома, квартиры в восьми многоэтажках, больница и 13 других зданий. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.
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По данным Кравченко, за медицинской помощью обратились два человека с незначительными ранениями – госпитализация им не понадобилась. Обломками изуродованы корпуса больницы.
По данным ОВА, было повреждено 13 зданий, в том числе: коммунальное предприятие, автошкола, аптека, АЗС, продуктовый магазин, центр занятости, гостиница, медицинский центр, ряд предприятий, автомойка.
Кравченко отметил, что в помещениях выбиты окна, балконы, двери, иссеченные фасады и кровли, а также повреждено 28 автомобилей.
В Киевской области защитники сбили две из трех российских крылатых ракет "Калибр", запущенных захватчиками ночью 23 июня.
- В ночь на 20 июня Силы противовоздушной обороны уничтожили все дроны, которыми Россия пыталась атаковать Киев, в Винницкой области есть попадание в объект критической инфраструктуры.
- В ДТЭК сообщали, что в результате ударов России по регионам Украины в ночь на 20 июня повреждено оборудование одной из теплоэлектростанций компании: как результат этого, ранены трое работников, которые во время обстрела находились на энергообъекте.