72 дома, восемь многоэтажек и 13 зданий: какие последствия удара по Киевщине 23 июня

В результате российского ракетного удара было повреждено 28 автомобилей

Фото: ГСЧС

В результате российского ракетного удара по Киевской области в ночь на 23 июня, в Обуховском районе были повреждены 72 частных дома, квартиры в восьми многоэтажках, больница и 13 других зданий. Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко.

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По данным Кравченко, за медицинской помощью обратились два человека с незначительными ранениями – госпитализация им не понадобилась. Обломками изуродованы корпуса больницы.

По данным ОВА, было повреждено 13 зданий, в том числе: коммунальное предприятие, автошкола, аптека, АЗС, продуктовый магазин, центр занятости, гостиница, медицинский центр, ряд предприятий, автомойка.

Киевская область (Фото: ГСЧС)

Кравченко отметил, что в помещениях выбиты окна, балконы, двери, иссеченные фасады и кровли, а также повреждено 28 автомобилей.

В Киевской области защитники сбили две из трех российских крылатых ракет "Калибр", запущенных захватчиками ночью 23 июня.