72 приватні будинки, вісім багатоповерхівок та 13 будівель: які наслідки удару по Київщині 23 червня
Внаслідок російського ракетного удару по Київській області у ніч проти 23 червня, в Обухівському районі було пошкоджено 72 приватні будинки, квартири у восьми багатоповерхівках, лікарню та 13 інших будівель. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
За даними Кравченка, по медичну допомогу звернулися двоє людей із незначними пораненнями – госпіталізація їм не знадобилася. Уламками понівечено корпуси лікарні.
За даними ОВА, було пошкоджено 13 будівель, серед них: комунальне підприємство, автошкола, аптека, АЗС, продуктовий магазин, центр зайнятості, готель, медичний центр, низка підприємств, автомийка.
Кравченко зазначив, що у приміщеннях вибиті вікна, балкони, двері, посічені фасади та покрівлі, а також було пошкоджено 28 автомобілів.
У Київській області захисники збили дві з трьох російських крилатих ракет "Калібр", запущених загарбниками вночі 23 червня.
- У ніч проти 20 червня Сили протиповітряної оборони знищили всі дрони, якими Росія намагалася атакувати Київ, у Вінницькій області були влучання в обʼєкт критичної інфраструктури.
- У ДТЕК повідомляли, що внаслідок ударів Росії по регіонах України у ніч проти 20 червня пошкоджено обладнання однієї з теплоелектростанцій компанії: як результат цього, поранено трьох працівників, які під час обстрілу перебували на енергооб'єкті.