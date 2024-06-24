72 приватні будинки, вісім багатоповерхівок та 13 будівель: які наслідки удару по Київщині 23 червня

У результаті російського ракетного удару було пошкоджено 28 автомобілів

Фото: ДСНС

Внаслідок російського ракетного удару по Київській області у ніч проти 23 червня, в Обухівському районі було пошкоджено 72 приватні будинки, квартири у восьми багатоповерхівках, лікарню та 13 інших будівель. Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

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За даними Кравченка, по медичну допомогу звернулися двоє людей із незначними пораненнями – госпіталізація їм не знадобилася. Уламками понівечено корпуси лікарні.

За даними ОВА, було пошкоджено 13 будівель, серед них: комунальне підприємство, автошкола, аптека, АЗС, продуктовий магазин, центр зайнятості, готель, медичний центр, низка підприємств, автомийка.

Київська область (Фото: ДСНС)

Кравченко зазначив, що у приміщеннях вибиті вікна, балкони, двері, посічені фасади та покрівлі, а також було пошкоджено 28 автомобілів.

У Київській області захисники збили дві з трьох російських крилатих ракет "Калібр", запущених загарбниками вночі 23 червня.