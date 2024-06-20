Вночі Росія била дронами: у Києві ППО знищила всі цілі, на Вінниччині пошкоджено критичний об'єкт

У ніч проти 20 червня у низці регіонів України було оголошено повітряну тривогу через загрозу пусків ракет та ударних дронів

Робота ППО (Фото: Telegram)

У ніч проти 20 червня Сили протиповітряної оборони знищили усі дрони, якими Росія намагалася атакувати Київ, у Вінницькі області є влучання в обʼєкт критичної інфраструктури. Про це повідомили КМВА та глава Вінницької ОВА Сергій Борзов.

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За попередніми даними, дрони запускали з півдня, пролетіли крізь низку областей і намагалися атакувати Київ з північно-східного напрямку. Наразі в столиці не зафіксовані ані руйнувань, ані потерпілих.

Борзов проінформував, що у Вінницькі області постраждалих немає. На місці проводяться заходи для ліквідації наслідків.

Також вночі була загроза застосування крилатих ракет зі стратегічних бомбардувальників Ту-95, повідомляли у Повітряних силах Збройних Сил України.

У ніч проти 14 червня Росія двічі атакувала регіони – Україні вдалося збити сім ракет та всі дрони: Росія запустила 31 засіб повітряного нападу. Вдень того ж дня ворог завдав третього ракетного удару – у Києві чули вибухи.

Речник Повітряних сил Євлаш заявив, що ціль російських атак по регіонах залишається та сама – енергетика та військові об'єкти. Російська армія вбачає за доцільне атакувати західну частину України – це видно з атаки 14 червня.

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