Повітряні сили про нічну атаку: Ціль Росії залишається та сама – енергетика та військові об'єкти
Ціль російських атак по регіонах залишається та сама – енергетика та військові об'єкти. Російська армія вбачає доцільність атакувати західну частину України – це видно з атаки 14 червня. Про це у коментарі LIGA.net розповів речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш.
Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp
Євлаш розповів, що цієї ночі багато ракет та дронів були спрямовані на Старокостянтинів у Хмельницькій області.
Речник Повітряних сил зазначив, що атака розпочалася близько 23:00 13 червня, коли російська армія запустила "шахеди" по регіонах України. Опісля, близько 03:00, коли практично всі дрони були ліквідовані силами протиповітряної оборони – Росія запустила ракети.
Після того, як Сили оборони збили більшість повітряних цілей, ворог підняв Міг-31К та запустив "Кинджал" по Хмельницькій області – ракета не досягла своєї цілі.
У ніч проти 14 червня Україні вдалося збити сім ракет та всі дрони: Росія запустила 31 засіб повітряного нападу.
Польські Збройні сили підіймали літаки через російську атаку на Україну. Вони заявляли про "ще одну напружену ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через активність дальньої авіації Російської Федерації".
- З березня 2024 року Росія завдала шість масованих ударів по енергосистемі України. В ніч проти 1 червня РФ завдала шостого удару – пошкодила одразу п'ять енергооб'єктів у різних областях.
- Найважчої ситуації в енергосистемі країни Укренерго очікує у середині літа 2024 року: щоденні дефіцити електрики можуть зростати, тому що через спеку збільшиться споживання.
- 5 червня 2024 року Кабінет міністрів підписав із ЄБРР меморандум про залучення 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України. Ці гроші будуть розподілені між державними енергетичними компаніями.
- 6 червня стало відомо, що Укрнафта почне будувати маневрову генерацію електроенергії – газопоршневі та газотурбінні теплоелектростанції.
Читайте також: Зруйнована теплова генерація. Чому це критично і що робити