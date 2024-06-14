Повітряні сили про нічну атаку: Ціль Росії залишається та сама – енергетика та військові об'єкти

У ніч проти 14 червня Україні вдалося збити сім ракет та всі дрони: Росія запустила 31 засіб повітряного нападу

Робота ППО (Фото: Telegram)

Ціль російських атак по регіонах залишається та сама – енергетика та військові об'єкти. Російська армія вбачає доцільність атакувати західну частину України – це видно з атаки 14 червня. Про це у коментарі LIGA.net розповів речник Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш.

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Євлаш розповів, що цієї ночі багато ракет та дронів були спрямовані на Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Речник Повітряних сил зазначив, що атака розпочалася близько 23:00 13 червня, коли російська армія запустила "шахеди" по регіонах України. Опісля, близько 03:00, коли практично всі дрони були ліквідовані силами протиповітряної оборони – Росія запустила ракети.

Після того, як Сили оборони збили більшість повітряних цілей, ворог підняв Міг-31К та запустив "Кинджал" по Хмельницькій області – ракета не досягла своєї цілі.

У ніч проти 14 червня Україні вдалося збити сім ракет та всі дрони: Росія запустила 31 засіб повітряного нападу.

Польські Збройні сили підіймали літаки через російську атаку на Україну. Вони заявляли про "ще одну напружену ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через активність дальньої авіації Російської Федерації".

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