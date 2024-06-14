Масований удар по регіонах. Росія запустила 14 ракет та 17 дронів: ППО збила сім ракет

Робота ППО (Фото: Telegram)

У ніч проти 14 червня російські окупанти завдали ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши ракети різних типів та ударні дрони типу "Shahed". Україні вдалося збити сім ракет та всі дрони. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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У результаті протиповітряного бою у Хмельницькій, Харківській, Миколаївській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях збито 24 повітряні цілі:

→ сім крилатих ракет Х-101/Х-555;

→ 17 ударних дронів типу "Shahed-131/136".

Загалом Росія застосувала 31 засіб повітряного нападу, а саме:

→ 10 крилатих ракет Х-101/Х-555;

→ три балістичні ракети "Іскандер-М";

→ одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал";

→ 17 ударних дронів типу "Shahed-131/136".

Вночі проти 14 червня у Києві та багатьох областях України була оголошена повітряна тривога через ворожу атаку із застосуванням ракет та ударних дронів типу "шахед".

Пізніше в Україні була вдруге оголошена масштабна повітряна тривога. У Києві було чутно вибух, також звуки вибухів чули в Хмельницькій області.

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