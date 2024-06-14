Массированный удар по регионам. РФ запустила 14 ракет и 17 дронов: ПВО сбила семь ракет

Работа ПВО (Фото: Telegram)

В ночь на 14 июня российские оккупанты нанесли ракетно-авиационный удар по Украине, применив ракеты разных типов и ударные дроны типа "Shahed". Украине удалось сбить семь ракет и все дроны. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

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В результате противовоздушного боя в Хмельницкой, Харьковской, Николаевской, Одесской, Запорожской, Днепропетровской и Кировоградской областях сбито 24 воздушные цели:

→ семь крылатых ракет Х-101/Х-555;

→ 17 ударных дронов типа "Shahed-131/136".

Всего Россия применила 31 средство воздушного нападения, а именно:

→ 10 крылатых ракет Х-101/Х-555;

→ три баллистические ракеты "Искандер-М";

→ одну аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал";

→ 17 ударных дронов типа "Shahed-131/136".

В ночь на 14 июня в Киеве и многих областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за вражеской атаки с применением ракет и ударных дронов типа "шахед".

Позже в Украине была во второй раз объявлена масштабная воздушная тревога. В Киеве был слышен взрыв, также звуки взрывов слышали в Хмельницкой области.

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