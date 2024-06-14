Россия вторично за ночь наносит ракетный удар: в Киеве слышали звуки взрывов

В Воздушных силах сообщали о скоростной цели в направлении Киевщины

МИГ-31К. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Утром 14 июня в Украине была объявлена вторая масштабная воздушная тревога. Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщали о предполагаемом "Кинжале" на Киевскую область.

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В 06:02 в Киеве была объявлена воздушная тревога, через несколько минут был слышен взрыв – вероятно, за пределами города, передают корреспонденты LIGA.net.

Также звуки взрывов были слышны в Хмельницкой области – об этом сообщили журналисты Суспільного.

Также в ночь на 14 июня в Киеве и многих областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за вражеской атаки с применением ракет и ударных дронов типа "шахед". Тревога продолжалась с 03:00 до 04:42.

Ракеты фиксировали на границах Киевской, Черкасской, Винницкой областей. Воздушные силы сообщали о движении ракет в сторону Каменца-Подольского, на Золочев, в направлении Коломыи, а также Ровно, в сторону Хмельницкого и на Староконстантинов.

Польские Вооруженные Силы поднимали самолеты из-за российской атаки на Украину. Они заявляли о "еще одной напряженной ночи для всей системы противовоздушной обороны Польши из-за активности дальней авиации Российской Федерации".

Утром 12 июня российские оккупационные войска пытались нанести комбинированный удар по Киеву и Василькову возле него, используя ракеты и дроны.

Силы противовоздушной обороны сбили российскую аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", еще четыре ракеты и 24 дрона-камикадзе типа Shahed.

Из всего, чем атаковали россияне, защитникам не удалось сбить только "Искандер-М".

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