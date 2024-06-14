Росія вдруге за ніч завдає ракетного удару: у Києві чули звуки вибухів

У Повітряних силах повідомляли про швидкісну ціль у напрямку Київщини

МІГ-31К. Ілюстративне зображення (Фото: EPA)

Зранку 14 червня в Україні оголошена друга масштабна повітряна тривога. Повітряні сили Збройних Сил України повідомляли про ймовірний "Кинджал" на Київську область.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

О 06:02 у Києві була оголошена повітряна тривога, через декілька хвилин було чутно вибух – ймовірно, за межами міста, передають кореспонденти LIGA.net.

Також звуки вибухів було чутно в Хмельницькій області – про це повідомили журналісти Суспільного.

Також вночі проти 14 червня у Києві та багатьох областях України була оголошена повітряна тривога через ворожу атаку із застосуванням ракет та ударних дронів типу "шахед". Тривога тривала з 03:00 до 04:42.

Ракети фіксували на кордонах Київської, Черкаської, Вінницької областей. Повітряні сили повідомляли про рух ракет у бік Кам'янця-Подільського, на Золочів, в напрямку Коломиї, а також Рівного, у бік Хмельницького і на Старокостянтинів.

Польські Збройні Сили підіймали літаки через російську атаку на Україну. Вони заявляли про "ще одну напружену ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через активність дальньої авіації Російської Федерації".

Зранку 12 червня російські окупаційні війська намагалися завдати комбінованого удару по Києву та Василькову біля нього, використовуючи ракети та дрони.

Сили протиповітряної оборони збили російську аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", ще чотири ракети та 24 дрони-камікадзе типу Shahed.

З усього, чим атакували росіяни, захисникам не вдалося збити тільки "Іскандер-М".

Читайте також: Після російської атаки у Київській області знайшли небезпечні касетні суббоєприпаси