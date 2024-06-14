Росія вдруге за ніч завдає ракетного удару: у Києві чули звуки вибухів
Зранку 14 червня в Україні оголошена друга масштабна повітряна тривога. Повітряні сили Збройних Сил України повідомляли про ймовірний "Кинджал" на Київську область.
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О 06:02 у Києві була оголошена повітряна тривога, через декілька хвилин було чутно вибух – ймовірно, за межами міста, передають кореспонденти LIGA.net.
Також звуки вибухів було чутно в Хмельницькій області – про це повідомили журналісти Суспільного.
Також вночі проти 14 червня у Києві та багатьох областях України була оголошена повітряна тривога через ворожу атаку із застосуванням ракет та ударних дронів типу "шахед". Тривога тривала з 03:00 до 04:42.
Ракети фіксували на кордонах Київської, Черкаської, Вінницької областей. Повітряні сили повідомляли про рух ракет у бік Кам'янця-Подільського, на Золочів, в напрямку Коломиї, а також Рівного, у бік Хмельницького і на Старокостянтинів.
Польські Збройні Сили підіймали літаки через російську атаку на Україну. Вони заявляли про "ще одну напружену ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через активність дальньої авіації Російської Федерації".
- Зранку 12 червня російські окупаційні війська намагалися завдати комбінованого удару по Києву та Василькову біля нього, використовуючи ракети та дрони.
- Сили протиповітряної оборони збили російську аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", ще чотири ракети та 24 дрони-камікадзе типу Shahed.
- З усього, чим атакували росіяни, захисникам не вдалося збити тільки "Іскандер-М".
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