На Україну вночі летіло три десятки ракет і дронів. Збито 29 цілей, зокрема, "Кинджал"

Російський МіГ-31К з ''Кинджалом'' (Фото: ЕРА)

В ніч проти 12 червня Сили протиповітряної оборони збили російську аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал", ще чотири ракети та 24 дрони-камікадзе типу Shahed. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України Микола Олещук.

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Загалом Росія запустила по українських областях 30 повітряних засобів:

→ чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС з Саратовської області РФ;

→ одну балістичну ракету "Іскандер-М" із території тимчасово окупованого Криму;

→ одну аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Тамбовської області РФ;

→ 24 "шахеди" з російського Єйську.

Загалом Сили ППО збили 29 ворожих повітряних цілей, не вдалося "приземлити" тільки "Іскандер-М".

Вперше російський "Кинджал" Україна збила 6 травня 2023 року над Києвом.

На Дніпропетровщині внаслідок нічної атаки є поранені, це родина з 13-річною дитиною.

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