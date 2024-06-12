На Украину ночью летело три десятка ракет и дронов. Сбито 29 целей, в частности, "Кинжал"

Сбить не удалось только баллистическую ракету "Искандер-М"

Российский МиГ-31К с ''Кинжалом'' (Фото: ЕРА)

В ночь на 12 июня Силы противовоздушной обороны сбили российскую аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", еще четыре ракеты и 24 дрона-камикадзе типа Shahed. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.

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Всего Россия запустила по украинским областям 30 воздушных средств:

→ четыре крылатых ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС из Саратовской области РФ;

→ одну баллистическую ракету "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма;

→ одну аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области РФ;

→ 24 "шахеда" из российского Ейска.

Всего Силы ПВО сбили 29 вражеских воздушных целей, не удалось "приземлить" только "Искандер-М".

Впервые российский "Кинжал" Украина сбила 6 мая 2023 года над Киевом.

В Днепропетровской области в результате ночной атаки есть раненые, это семья с 13-летним ребенком.

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