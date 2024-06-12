На Украину ночью летело три десятка ракет и дронов. Сбито 29 целей, в частности, "Кинжал"
В ночь на 12 июня Силы противовоздушной обороны сбили российскую аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал", еще четыре ракеты и 24 дрона-камикадзе типа Shahed. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины Николай Олещук.
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Всего Россия запустила по украинским областям 30 воздушных средств:
→ четыре крылатых ракеты Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС из Саратовской области РФ;
→ одну баллистическую ракету "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма;
→ одну аэробаллистическую ракету Х-47М2 "Кинжал" из воздушного пространства Тамбовской области РФ;
→ 24 "шахеда" из российского Ейска.
Всего Силы ПВО сбили 29 вражеских воздушных целей, не удалось "приземлить" только "Искандер-М".
Впервые российский "Кинжал" Украина сбила 6 мая 2023 года над Киевом.
- В Днепропетровской области в результате ночной атаки есть раненые, это семья с 13-летним ребенком.
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