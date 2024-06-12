Россия полночи атаковала Днепропетровщину "шахедами": сбито 11 дронов, есть пострадавшие

По четыре "шахеда" были сбиты в Новомосковском и Синельниковском районах. Остальные – в Днепровском, Павлоградском и Каменском

Фото: Сергей Лысак/Telegram

В ночь на 12 июня над Днепропетровской областью сбили 11 российско-иранских дронов-камикадзе типа Shahed. В результате падения обломков есть пострадавшие, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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По четыре "шахеда" были сбиты в Новомосковском и Синельниковском районах. Остальные – в Днепровском, Павлоградском и Каменском.

В Синельниково пострадала семья: у 13-летнего подростка острая реакция на стресс, у 39-летнего мужчины и 40-летней женщины – резаные раны. Оба заявили, что будут лечиться амбулаторно.

Фото: Сергей Лысак

Фото: Сергей Лысак

Утром 4 июня 2024 года российские оккупационные войска атаковали Днепр ракетами, в результате работы противовоздушной обороны и падения обломков была повреждена гражданская инфраструктура, были раненые.

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