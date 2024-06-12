Росія пів ночі атакувала Дніпропетровщину "шахедами": збито 11 дронів, є постраждалі – фото
В ніч проти 12 червня над Дніпропетровською областю збили 11 російсько-іранських дронів-камікадзе типу Shahed. Внаслідок падіння уламків є постраждалі, повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
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По чотири "шахеди" було збито у Новомосковському та Синельниківському районах. Решту – у Дніпровському, Павлоградському і Кам'янському.
У Синельниковому постраждала родина: у 13-річного підлітка гостра реакція на стрес, у 39-річного чоловіка та 40-річної жінки – різані рани. Обидва заявили, що лікуватимуться амбулаторно.
- Зранку 4 червня 2024 року російські окупаційні війська атакували Дніпро ракетами, внаслідок роботи протиповітряної оборони та падіння уламків було пошкоджено цивільну інфраструктуру, були поранені.
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