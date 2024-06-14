Воздушные силы о ночной атаке: Цель России остается та же – энергетика и военные объекты

В ночь на 14 июня Украине удалось сбить семь ракет и все дроны: Россия запустила 31 средство воздушного нападения

Работа ПВО (Фото: Telegram)

Цель российских атак по регионам остается та же – энергетика и военные объекты. Российская армия видит целесообразность атаковать западную часть Украины – это видно из атаки 14 июня. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Илья Евлаш.

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Евлаш рассказал, что этой ночью много ракет и дронов были направлены на Староконстантинов в Хмельницкой области.

Представитель Воздушных сил отметил, что атака началась около 23:00 13 июня, когда российская армия запустила "шахеды" по регионам Украины. После, около 03:00, когда практически все дроны были ликвидированы силами противовоздушной обороны – Россия запустила ракеты.

После того, как Силы обороны сбили большинство воздушных целей – враг поднял МиГ-31К и запустил "Кинжал" по Хмельницкой области: ракета не достигла своей цели.

В ночь на 14 июня Украине удалось сбить семь ракет и все дроны: Россия запустила 31 средство воздушного нападения.

Польские Вооруженные силы поднимали самолеты из-за российской атаки на Украину. Они заявляли о "еще одной напряженной ночи для всей системы противовоздушной обороны Польши из-за активности дальней авиации Российской Федерации".

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