Россия массированно атаковала регионы – Польша поднимала в небо авиацию

Воздушные силы ВСУ сообщали об атаке беспилотников, а впоследствии и применении ракет

F-16. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

В ночь на 1 июня российская армия комбинированно атаковала Украину, в результате этого польские Вооруженные Силы в воздух подняли самолеты. Об этом сообщило Оперативное командование ВС Польши.

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Воздушные силы Вооруженных Сил Украины сообщали об атаке беспилотников, а затем и применении ракет. В Винницкой области обломки беспилотников повлекли за собой пожар на объекте критической инфраструктуры.

Воздушные силы предупреждали о российских ракетах в Тернопольской, Львовской, Житомирской и Хмельницкой областях.

"Сегодня вечером наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным, в том числе, на западной территории Украины", – отметили польские Вооруженные Силы.

21 мая президент Владимир Зеленский заявил, что участие польских Военно-воздушных сил в отражении российских ракетных атак не втянет Польшу в войну, а однажды выпущенная Россией ракета "может упасть на головы" мирных граждан государства.

В ночь на 31 мая россияне нанесли удары по району плотной жилой застройки в Харькове. ПВО ночью также работала в Запорожской и Днепропетровской областях.

В Киевской области была уничтожена крылатая ракета. Из-за этого в столице возник пожар, повреждены СТО, автомойка, машины и склад. Пострадавших нет.

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