Премьеры Польши и Дании обсудили идею "железного купола" над Европой

Дональд Туск и Мэтте Фредериксен обсудили возможность создания защиты от потенциальных ракетных атак на страны Европы

Дональд Туск (Фото: ЕРА/Leszek Szymanski)

Премьер-министр Польши Дональд Туск обсудил с датской коллегой Мэтте Фредериксен возможность создания "железного купола" для защиты европейских городов от воздушных атак на случай войны. Об этом сообщили в пресс-службе канцелярии польского премьера.

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В контексте помощи для Украины Туск заявил, что Европа также "зона опасности".

"Рад, что премьер положительно отреагировала на предложение Польши присоединиться к проекту создания эффективного "железного купола" для защиты европейского неба от потенциальных ракетных ударов", – сказал премьер Польши.

Железный купол – это мобильная система противовоздушной обороны. Израиль единственная страна в мире, эксплуатирующая ее на национальном уровне. Система предназначена для перехвата и уничтожения ракет и артиллерийских снарядов малой дальности.

Поздно вечером 13 апреля 2024 года пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что Иран запустил со своей территории беспилотники в сторону Израиля.

Американский президент Джо Байден публично заявил, что войска США помогли Израилю сбить почти все беспилотники и ракеты, запущенные Ираном.

Впоследствии представитель Белого дома Джон Кирби заметил, что США не будут помогать Украине отражать российские ракетные атаки, поскольку война в Украине и война в Израиле – это "конфликты с разной природой".

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