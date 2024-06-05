Найважча ситуація в енергосистемі України буде у середині літа 2024 року – Укренерго

Покрити збільшене споживання електроенергії "буде важко" через те, що на цей момент ще триватимуть відновлювальні роботи

Ілюстративне фото: Depositphotos

Найважча ситуація в українській енергосистемі очікується у середині літа 2024 року, щоденні дефіцити електрики можуть зростати, тому що через спеку зросте споживання. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго" у коментарі Суспільному.

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За словами компанії, покрити збільшене споживання електроенергії "буде важко", тому що на той момент все ще продовжуватимуться відновлювальні роботи на теплових та гідроелектростанціях, пошкоджених російськими масованими обстрілами.

Також влітку гідроелектростанції традиційно знижують виробітку, а енергоблоки атомних станцій будуть на ремонті та підготовці до максимальних навантажень – ті будуть уже взимку, повідомили в Укренерго.

У четвер, 6 червня, на всій території України весь день діятимуть графіки погодинних відключень світла.

З березня 2024 року Росія завдала шість масованих ударів по енергосистемі України. А у ніч проти 1 червня РФ завдала шостого удару – пошкодили одразу п'ять енергооб'єктів у різних областях України.

4 червня Укренерго з 14:50 ввело спеціальні графіки аварійних відключень на значній частині території України.

До такого вдаються, коли потрібно терміново розвантажити енергосистему, простих графіків аварійних відключень недостатньо й існує ризик системної аварії.

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