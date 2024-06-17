Російська ракета пошкодила електролінії під Полтавою: десятки тисяч людей без світла

17 червня окупанти завдали чергового ракетного удару, в результаті якого пошкоджено електролінії

Крилата ракета (Ілюстративне фото - Повітряне командування ''Центр'')

Росія завдала ракетного удару по Полтавському району, внаслідок чого пошкоджено електролінії. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

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Він зазначив, що наразі через ворожу атаку знеструмлені 53 000 побутових і 2400 юридичних споживачів.

Аварійні бригади вже працюють над ліквідацією наслідків, щоб якомога оперативніше відновити електропостачання, запевнив Пронін.

За словами глави ОВА, внаслідок удару по цивільній інфраструктурі дев'ять людей поранені. Попередньо, обійшлось без загиблих.

О 14:04 Повітряні сили попереджали про рух російської ракети у напрямку Полтавської області/Миргорода.

ДОПОВНЕНО О 16:40. Кількість постраждалих збільшилась до 12 людей, серед них двоє дітей. Трьох людей госпіталізували, повідомив Пронін.

Найважчої ситуації в енергосистемі країни Укренерго очікує у середині літа 2024 року: щоденні дефіцити електрики можуть зростати, тому що через спеку збільшиться споживання.

У наступні кілька тижнів ситуація в українській енергосистемі буде набагато важчою, ніж сьогодні – з 11:00 до 23:00 графіки відключень будуть дещо більшими, ніж у решту часу доби, і так триватиме приблизно до кінця липня.

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