Росія стала бити "Калібрами" під час комбінованих атак, бо ЗСУ навчилися протидіяти – речник

Дмитро Плетенчук зазначив, що ефективність цих ракет уже не настільки висока, якою була на початку повномасштабного вторгнення

Пуск "Калібру" (Фото: ресурс окупантів)

Вихід російських ракетоносіїв до моря на практиці "нічого не означає" щодо того, чи відбудеться удар. Зараз "Калібри" використовуються росіянами здебільшого під час комбінованих атак – ЗСУ навчилися їм протидіяти. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в інтерв'ю РБК-Україна.

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За його словами, наразі вихід російського ракетоносія у море "нічого не означає".

"Наприклад, ми бачимо в Азовському морі три носії. Вони теоретично можуть навіть з Каспійського моря працювати "Калібрами". Нюанс у тому, що ефективність цих ракет уже не настільки висока, якою була на початку повномасштабного вторгнення. Ми вже навчилися їм протидіяти", – пояснив Плетенчук.

Речник зазначив, що росіяни здебільшого використовують "Калібри" під час комбінованих ракетних атак для того, аби досягнути успіху кількістю – перевантажити протиповітряну оборону.

За таких умов, вважають росіяни, вони можуть мати "якісь шанси", проте як самостійний вид озброєння "Калібри" вже фактично не застосовуються загарбниками, зауважує військовий.

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Він зазначив, що залишається питанням, чи вдалося росіянам почати завантажувати ракети у надводні кораблі у Новоросійську, котрий найімовірніше вдалося обладнати для спорядження підводних човнів.

Велику паузу у використанні "Калібрів" Плетенчук якраз пов'язує з встановленням нової інфраструктури для заряджання ракет у Новоросійську – Чорноморський флот РФ перемістив туди свою базу з тимчасово окупованого Криму.

Водночас, попри швидке переміщення бази до Новоросійська, самі ракети й системи заряджання залишалися у Криму, підсумував він.

ДОВІДКА "Калібр" – російська крилата ракета в кількох модифікаціях: протикорабельній, протичовновій та варіант проти наземних цілей. Діаметр базової версії – 53 см, довжина від 6,2 до 8,9 м, стартова маса – 1500-2000 кг, з них б/ч – 200-450 кг. Більшу частину польоту швидкість дозвукова, на фінальному відрізку деякі варіанти розганяються до надзвукової. Може маневрувати та летіти на висоті від 20 м над поверхнею і вище, огинаючи рельєф місцевості. Управління інерційне з головкою самонаведення, є варіант ще й з корекцією за даними ГЛОНАСС/GPS. Розроблені та виробляються ДКБ "Новатор". "Калібр" – російська крилата ракета в кількох модифікаціях: протикорабельній, протичовновій та варіант проти наземних цілей. Діаметр базової версії – 53 см, довжина від 6,2 до 8,9 м, стартова маса – 1500-2000 кг, з них б/ч – 200-450 кг. Більшу частину польоту швидкість дозвукова, на фінальному відрізку деякі варіанти розганяються до надзвукової. Може маневрувати та летіти на висоті від 20 м над поверхнею і вище, огинаючи рельєф місцевості. Управління інерційне з головкою самонаведення, є варіант ще й з корекцією за даними ГЛОНАСС/GPS. Розроблені та виробляються ДКБ "Новатор".

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