Росія стала бити "Калібрами" під час комбінованих атак, бо ЗСУ навчилися протидіяти – речник
Вихід російських ракетоносіїв до моря на практиці "нічого не означає" щодо того, чи відбудеться удар. Зараз "Калібри" використовуються росіянами здебільшого під час комбінованих атак – ЗСУ навчилися їм протидіяти. Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в інтерв'ю РБК-Україна.
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За його словами, наразі вихід російського ракетоносія у море "нічого не означає".
"Наприклад, ми бачимо в Азовському морі три носії. Вони теоретично можуть навіть з Каспійського моря працювати "Калібрами". Нюанс у тому, що ефективність цих ракет уже не настільки висока, якою була на початку повномасштабного вторгнення. Ми вже навчилися їм протидіяти", – пояснив Плетенчук.
Речник зазначив, що росіяни здебільшого використовують "Калібри" під час комбінованих ракетних атак для того, аби досягнути успіху кількістю – перевантажити протиповітряну оборону.
За таких умов, вважають росіяни, вони можуть мати "якісь шанси", проте як самостійний вид озброєння "Калібри" вже фактично не застосовуються загарбниками, зауважує військовий.
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Він зазначив, що залишається питанням, чи вдалося росіянам почати завантажувати ракети у надводні кораблі у Новоросійську, котрий найімовірніше вдалося обладнати для спорядження підводних човнів.
Велику паузу у використанні "Калібрів" Плетенчук якраз пов'язує з встановленням нової інфраструктури для заряджання ракет у Новоросійську – Чорноморський флот РФ перемістив туди свою базу з тимчасово окупованого Криму.
Водночас, попри швидке переміщення бази до Новоросійська, самі ракети й системи заряджання залишалися у Криму, підсумував він.
- У ніч проти 19 травня Сили оборони вразили в окупованому Севастополі російський малий ракетний корабель "Циклон" – це був останній носій "Калібрів" Чорноморського флоту РФ у Криму.
- У ВМС уточнили: "Циклон" так і не запустив жодної крилатої ракети до моменту знищення – він був "недороблений".
- 31 травня СБУ заочно повідомила про підозру російському генерал-майору, котрий відповідає за ракетні удари по цивільній інфраструктурі України.
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