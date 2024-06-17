РФ бьет "Калибрами" во время комбинированных атак – ВСУ научились противодействовать
Выход российских ракетоносителей к морю на практике "ничего не означает" относительно того, произойдет ли удар. Сейчас "Калибры" используются россиянами в основном во время комбинированных атак – ВСУ научились им противодействовать. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в интервью РБК-Украина.
Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp
По его словам, выход российского ракетоносителя в море "ничего не означает".
"Например, мы видим в Азовском море три носителя. Они теоретически могут даже с Каспийского моря работать "Калибрами". Нюанс в том, что эффективность этих ракет уже не столь высока, какой была в начале полномасштабного вторжения. Мы уже научились им противодействовать", – объяснил Плетенчук.
Спикер отметил, что россияне в основном используют "Калибры" во время комбинированных ракетных атак для того, чтобы добиться успеха количеством – перегрузить противовоздушную оборону.
В таких условиях, считают россияне, они могут иметь "какие-то шансы", однако как самостоятельный вид вооружения "Калибры" уже фактически не применяются захватчиками, отмечает военный.
Читайте также: СБУ объявила подозрение гендиректору предприятия-производителя ракет "Калибр"
Он отметил, что остается вопросом, удалось ли россиянам начать загружать ракеты в надводные корабли в Новороссийске, который, скорее всего, удалось оборудовать для снаряжения подлодок.
Большую паузу в использовании "Калибров" Плетенчук как раз связывает с установкой новой инфраструктуры для зарядки ракет в Новороссийске – Черноморский флот РФ переместил туда свою базу из временно оккупированного Крыма.
В то же время, несмотря на быстрое перемещение базы в Новороссийск, сами ракеты и системы зарядки оставались в Крыму, подытожил он.
- В ночь на 19 мая Силы обороны поразили в оккупированном Севастополе российский малый ракетный корабль "Циклон" – это был последний носитель "Калибров" Черноморского флота РФ в Крыму.
- В ВМС уточнили: "Циклон" так и не запустил ни одной крылатой ракеты до момента уничтожения – он был "недоделан".
- 31 мая СБУ заочно сообщила о подозрении российскому генерал-майору, отвечающему за ракетные удары по гражданской инфраструктуре Украины.
Читайте также: Воздушные силы: Ракету "Калибр" во время ночной атаки сбила мобильная огневая группа