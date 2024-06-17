РФ бьет "Калибрами" во время комбинированных атак – ВСУ научились противодействовать

Дмитрий Плетенчук отметил, что эффективность этих ракет уже не столь высока, какой была в начале полномасштабного вторжения

Пуск "Калибра" (Фото: ресурс оккупантов)

Выход российских ракетоносителей к морю на практике "ничего не означает" относительно того, произойдет ли удар. Сейчас "Калибры" используются россиянами в основном во время комбинированных атак – ВСУ научились им противодействовать. Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в интервью РБК-Украина.

Следите за проверенными новостями теперь и в WhatsApp

По его словам, выход российского ракетоносителя в море "ничего не означает".

"Например, мы видим в Азовском море три носителя. Они теоретически могут даже с Каспийского моря работать "Калибрами". Нюанс в том, что эффективность этих ракет уже не столь высока, какой была в начале полномасштабного вторжения. Мы уже научились им противодействовать", – объяснил Плетенчук.

Спикер отметил, что россияне в основном используют "Калибры" во время комбинированных ракетных атак для того, чтобы добиться успеха количеством – перегрузить противовоздушную оборону.

В таких условиях, считают россияне, они могут иметь "какие-то шансы", однако как самостоятельный вид вооружения "Калибры" уже фактически не применяются захватчиками, отмечает военный.

Читайте также: СБУ объявила подозрение гендиректору предприятия-производителя ракет "Калибр"

Он отметил, что остается вопросом, удалось ли россиянам начать загружать ракеты в надводные корабли в Новороссийске, который, скорее всего, удалось оборудовать для снаряжения подлодок.

Большую паузу в использовании "Калибров" Плетенчук как раз связывает с установкой новой инфраструктуры для зарядки ракет в Новороссийске – Черноморский флот РФ переместил туда свою базу из временно оккупированного Крыма.

В то же время, несмотря на быстрое перемещение базы в Новороссийск, сами ракеты и системы зарядки оставались в Крыму, подытожил он.

СПРАВКА "Калибр" – российская крылатая ракета в нескольких модификациях: противокорабельной, противолодочной и вариант против наземных целей. Диаметр базовой версии – 53 см, длина от 6,2 до 8,9 м, стартовая масса – 1500-2000 кг, из них б/ч – 200-450 кг. Большую часть полета скорость дозвуковая, на финальном отрезке некоторые варианты разгоняются до сверхзвуковой. Может маневрировать и лететь на высоте от 20 м над поверхностью и выше, огибая рельеф местности. Инерционное управление с головкой самонаведения, есть вариант еще и с коррекцией по данным ГЛОНАСС/GPS. Разработаны и производятся ДКБ "Новатор". "Калибр" – российская крылатая ракета в нескольких модификациях: противокорабельной, противолодочной и вариант против наземных целей. Диаметр базовой версии – 53 см, длина от 6,2 до 8,9 м, стартовая масса – 1500-2000 кг, из них б/ч – 200-450 кг. Большую часть полета скорость дозвуковая, на финальном отрезке некоторые варианты разгоняются до сверхзвуковой. Может маневрировать и лететь на высоте от 20 м над поверхностью и выше, огибая рельеф местности. Инерционное управление с головкой самонаведения, есть вариант еще и с коррекцией по данным ГЛОНАСС/GPS. Разработаны и производятся ДКБ "Новатор".

Читайте также: Воздушные силы: Ракету "Калибр" во время ночной атаки сбила мобильная огневая группа