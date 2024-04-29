СБУ объявила подозрение гендиректору предприятия-производителя ракет "Калибр"

Фариду Абдрахманову сообщили о подозрении за планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны

Следствие удара "Калибром" (Фото: EPA)

Служба безопасности Украины объявила о подозрении генеральному директору российской компании "Опытное конструкторское бюро "Новатор" Фариду Абдрахманову: это предприятие является одним из главных производителей крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщили в правоохранительном органе.

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Правоохранители заявили, что Абдрахманов принимал непосредственное участие в подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения России в Украину.

Для этого, по данным СБУ, он наладил серийное производство и бесперебойное снабжение ракет российской армии, которыми оккупанты массово били по территории Украины.

Основными целями врага были объекты гражданской и критической инфраструктуры, в частности жилые дома, больницы и энергогенерирующие предприятия, отметили правоохранители.

Абдрахманову сообщили о подозрении за планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Возможное наказание – от 10 до 15 лет заключения.

Абдрахманов находится за пределами Украины, сейчас правоохранители организуют соответствующие меры по привлечению подозреваемого к ответственности за совершенные преступления.