СБУ объявила подозрение гендиректору предприятия-производителя ракет "Калибр"
Служба безопасности Украины объявила о подозрении генеральному директору российской компании "Опытное конструкторское бюро "Новатор" Фариду Абдрахманову: это предприятие является одним из главных производителей крылатых ракет "Калибр". Об этом сообщили в правоохранительном органе.
Правоохранители заявили, что Абдрахманов принимал непосредственное участие в подготовке и осуществлении полномасштабного вторжения России в Украину.
Для этого, по данным СБУ, он наладил серийное производство и бесперебойное снабжение ракет российской армии, которыми оккупанты массово били по территории Украины.
Основными целями врага были объекты гражданской и критической инфраструктуры, в частности жилые дома, больницы и энергогенерирующие предприятия, отметили правоохранители.
Абдрахманову сообщили о подозрении за планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Возможное наказание – от 10 до 15 лет заключения.
Абдрахманов находится за пределами Украины, сейчас правоохранители организуют соответствующие меры по привлечению подозреваемого к ответственности за совершенные преступления.
- В ночь на 27 апреля Россия нанесла массированный ракетный удар по регионам Украины. Спикер Воздушных сил Вооруженных Сил Украины рассказал об особенностях, среди которых, в частности, использование россиянами "Калибров" без атаки "шахедами".
- Тогда же Воздушным силам удалось сбить шесть ракет типа "Калибр".