СБУ оголосила підозру гендиректору підприємства-виробника ракет "Калібр"

Фаріду Абдрахманову повідомили про підозру за планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни

Наслідок удару "Калібром" (Фото: EPA)

Служба безпеки України оголосила про підозру генеральному директору російської компанії "Дослідне конструкторське бюро "Новатор" Фаріду Абдрахманову: це підприємство є одним із головних виробників крилатих ракет "Калібр". Про це повідомили у правоохоронному органі.

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Правоохоронці заявили, що Абдрахманов брав безпосередню участь у підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Для цього, за даними СБУ, він налагодив серійне виробництво та безперебійне постачання ракет російській армії, якими окупанти масово били по території України.

Основними цілями ворога були об’єкти цивільної та критичної інфраструктури, зокрема житлові будинки, лікарні та енергогенеруючі підприємства, зазначили правоохоронці.

Абдрахманову повідомили про підозру за планування, підготовку, розв’язування та ведення агресивної війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Можливе покарання — від 10 до 15 років ув’язнення.

Абдрахманов перебуває за межами України, наразі правоохоронці організовують відповідні заходи щодо притягнення підозрюваного до відповідальності за скоєні злочини.