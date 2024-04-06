Воздушные силы: Ракету "Калибр" во время ночной атаки сбила мобильная огневая группа

Ночью против 6 апреля российские войска нанесли серию ударов по регионам Украины, в частности Харькову, Запорожью и Киевской области.

ПВО (Фото: Командование ОС ВСУ)

Во время ночной атаки крылатую ракету "Калибр" сбила мобильная огневая группа. Российская армия пыталась запускать ракеты и "шахеты" как с севера, так и с юга. Деталями ночной российской атаки поделился спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Илья Евлаш в эфире телемарафона.

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Евлаш рассказал, что это не первый случай, когда мобильные огневые группы показывают "суперменский результат". Представитель Воздушных сил акцентировал, что иногда они применяют ПЗРК типа "Стингер" или других образцов, которые предоставляются Украине.

Также представитель командования Воздушных сил отметил, что во время этой атаки россияне пытались запускать ракеты и "шахеды" как с севера, так и с юга. Интервал между "шахедами" составлял 10 минут.

Кроме того, российские военные пытаются использовать сложные участки местности – овраги, балки, чтобы избегать наших радиолокационных станций и обнаружения беспилотников.

"На этот раз мы видим, что не всем "шахедам" удалось это сделать – большинство было поражено нашими силами противовоздушной обороны", – добавил представитель командования Воздушных сил.

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Ночью против 6 апреля российские войска нанесли серию ударов по регионам Украины, в частности Харькову, Запорожью и Киевской области.

Этой ночью российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по Харькову, в результате чего шесть человек погибли, 10 получили ранения.

В ночь на 6 апреля российские оккупанты дроном попали в агропромышленное предприятие в Херсонской области, в результате чего там вспыхнул пожар.

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