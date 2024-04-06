Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук показав, як у ніч проти 6 квітня сили протиповітряної оборони знищили у Херсонській області шість російських безпілотників типу Shahed.

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"Шість збитих "шахедів" у ніч на 6 квітня 2024 року – на рахунку мобільних вогневих груп Херсонської зенітної ракетної бригади", – акцентував Олещук.

У ніч проти 6 квітня російські окупанти дроном влучили в агропромислове підприємство у Херсонській області, унаслідок чого там спалахнула пожежа.

Вночі проти 6 квітня російські війська завдали серії ударів по регіонах України, зокрема Харкову, Запоріжжю та Київській області.

Цієї ночі російські війська завдали серії ударів безпілотниками по Харкову, внаслідок чого шестеро людей загинуло, 10 зазнало поранень.

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