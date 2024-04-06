Наліт "шахедів" на регіони: Повітряні сили показали кадри знищення БпЛА на Херсонщині
Командувач Повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Микола Олещук показав, як у ніч проти 6 квітня сили протиповітряної оборони знищили у Херсонській області шість російських безпілотників типу Shahed.
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"Шість збитих "шахедів" у ніч на 6 квітня 2024 року – на рахунку мобільних вогневих груп Херсонської зенітної ракетної бригади", – акцентував Олещук.
У ніч проти 6 квітня російські окупанти дроном влучили в агропромислове підприємство у Херсонській області, унаслідок чого там спалахнула пожежа.
- Вночі проти 6 квітня російські війська завдали серії ударів по регіонах України, зокрема Харкову, Запоріжжю та Київській області.
- Цієї ночі російські війська завдали серії ударів безпілотниками по Харкову, внаслідок чого шестеро людей загинуло, 10 зазнало поранень.
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