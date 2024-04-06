Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук показал, как в ночь на 6 апреля силы противовоздушной обороны уничтожили в Херсонской области шесть российских беспилотников типа Shahed.

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"Шесть сбитых "шахедов" в ночь на 6 апреля 2024 – на счету мобильных огневых групп Херсонской зенитной ракетной бригады", – акцентировал Олещук.

В ночь на 6 апреля российские оккупанты дроном попали в агропромышленное предприятие в Херсонской области, в результате чего там вспыхнул пожар.

Ночью против 6 апреля российские войска нанесли серию ударов по регионам Украины, в частности Харькову, Запорожью и Киевской области.

Этой ночью российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по Харькову, в результате чего шесть человек погибли, 10 получили ранения.

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