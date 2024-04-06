28 "шахедів" та три крилаті ракети: Повітряні сили відзвітували про нічну роботу ППО

Вночі проти 6 квітня російські війська завдали серії ударів по регіонах України, зокрема Харкову, Запоріжжю та Київській області

Робота ППО (Фото: Telegram)

У ніч проти 6 квітня російська армія атакувала Україну 32 ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136", а також шістьма ракетами різних типів. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити три ракети та 28 дронів. Про це повідомив командувач Повітряних сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

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За даними командувача Повітряних сил, в результаті протиповітряного бою було збито дві крилаті ракети Х-101/Х-555, крилату ракету "Калібр" та 28 ударних БпЛА "Shahed-131/136".

Олещук розповів, що Росія атакувала регіони України такими ракетами: трьома зенітними керованими ракетами С-300 із Бєлгородської області, двома крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації з Саратовської області та однією крилатою ракетою "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Вночі проти 6 квітня російські війська завдали серії ударів безпілотниками по Харкову, внаслідок чого шестеро людей загинуло, 10 зазнало поранень.

Під час нічної атаки ракетами й ударними безпілотниками у Запоріжжі лунали вибухи. У Київській області працювали сили ППО – було зафіксовано рух безпілотників.

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