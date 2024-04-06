28 "шахедов" и три крылатые ракеты: Воздушные силы отчитались о ночной работе ПВО

В ночь на 6 апреля российские войска нанесли серию ударов по регионам Украины, в частности Харькову, Запорожью и Киевской области

Работа ПВО (Фото: Telegram)

В ночь на 6 апреля российская армия атаковала Украину 32 ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136", а также шестью ракетами различных типов. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить три ракеты и 28 дронов. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук.

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По данным командующего Воздушных Сил, в результате противовоздушного боя были сбиты две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатая ракета "Калибр" и 28 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Олещук рассказал, что Россия атаковала регионы Украины такими ракетами: тремя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области, двумя крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации из Саратовской области и одной крылатой ракетой "Калибр" из акватории Черного моря.

В ночь на 6 апреля российские войска нанесли серию ударов беспилотниками по Харькову, в результате чего шесть человек погибли, 10 получили ранения.

Во время ночной атаки ракетами и ударными беспилотниками в Запорожье раздавались взрывы. В Киевской области работали силы ПВО – было зафиксировано движение беспилотников.

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