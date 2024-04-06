Повітряні сили: Ракету "Калібр" під час нічної атаки збила мобільна вогнева група

Вночі проти 6 квітня російські війська завдали серії ударів по регіонах України, зокрема Харкову, Запоріжжю та Київській області

ППО (Фото: Командування ОС ЗСУ)

Під час нічної атаки крилату ракету "Калібр" збила мобільна вогнева група. Російська армія намагалася запускати ракети та "шахеди" як з півночі, так і з півдня. Деталями нічної російської атаки поділився речник командування Повітряних сил Збройних Сил України Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

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Євлаш розповів, що це не перший випадок, коли мобільні вогневі групи показують "суперменський результат". Речник Повітряних сил акцентував, що іноді вони застосовують ПЗРК типу "Стінгер" або інших зразків, які надаються Україні.

Також речник командування Повітряних сил зазначив, що під час цієї атаки росіяни намагалися запускати ракети та "шахеди" як з півночі, так і з півдня. Інтервал між "шахедами" становив 10 хвилин.

Крім того, російські військові намагаються використовувати складні ділянки місцевості – яри, балки, щоб уникати наших радіолокаційних станцій і виявлення безпілотників.

"Цього разу ми бачимо, що не всім "шахедам" вдалося це зробити – більшість була уражена нашими силами протиповітряної оборони", – додав речник командування Повітряних сил.

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Вночі проти 6 квітня російські війська завдали серії ударів по регіонах України, зокрема Харкову, Запоріжжю та Київській області.

Цієї ночі російські війська завдали серії ударів безпілотниками по Харкову, внаслідок чого шестеро людей загинуло, 10 зазнало поранень.

У ніч проти 6 квітня російські окупанти дроном влучили в агропромислове підприємство у Херсонській області, унаслідок чого там спалахнула пожежа.

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