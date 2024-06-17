Российская ракета повредила электролинии под Полтавой: десятки тысяч людей без света

17 июня оккупанты нанесли очередной ракетный удар, в результате которого повреждены электролинии

Крылатая ракета (Иллюстративное фото - Воздушное командование ''Центр'')

Россия нанесла ракетный удар по Полтавскому району, в результате чего повреждены электролинии. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

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Он отметил, что из-за вражеской атаки обесточены 53 000 бытовых и 2400 юридических потребителей.

По словам главы ОВА, в результате удара по гражданской инфраструктуре девять человек получили ранения. Предварительно, обошлось без погибших.

Аварийные бригады уже работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно более оперативно возобновить электроснабжение, заверил Пронин.

В 14:04 Воздушные силы предупреждали о движении российской ракеты в направлении Полтавской области/Миргорода.

ДОПОЛНЕНО В 16:40. Количество пострадавших увеличилось до 12 человек, среди них двое детей. Трех человек госпитализировали, сообщил Пронин.

Самую тяжелую ситуацию в энергосистеме страны Укрэнерго ожидает в середине лета 2024 года: ежедневные дефициты электричества могут расти, потому что из-за жары увеличится потребление.

В следующие несколько недель ситуация в украинской энергосистеме будет намного тяжелее, чем сейчас – с 11:00 до 23:00 графики отключений будут несколько больше, чем в остальное время суток, и так продлится примерно до конца июля.

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