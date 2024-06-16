До конца июля ситуация в энергосистеме будет намного тяжелее, чем сегодня – Укрэнерго

С 11:00 до 23:00 графики отключений будут больше, чем в другое время суток, и так будет продолжаться примерно до конца июля, говорит Кудрицкий

Фото: Укрэнерго

В следующие несколько недель ситуация в украинской энергосистеме будет гораздо труднее, чем сегодня. Об этом в эфире Суспильного сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

По его словам, с 11:00 до 23:00 графики отключений будут несколько больше, чем в остальное время суток, и так продлится примерно до конца июля.

"Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций. Поэтому нужно готовиться к тому, что где-то месяц-полтора графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни. И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления, скажем так – достаточно существенными", – сказал Кудрицкий.

Он отметил, что на продолжительность отключений и величину дефицита влияют три фактора: это ремонты традиционно проводимых летом атомных электростанций, величины импорта, а также погода, влияющая на потребление украинцами электроэнергии.

Укрэнерго начало ограничивать энергоснабжение промышленности и бизнеса с 8 мая, после массированной ракетно-дроновой атаки России. 9 мая в Киеве снизили яркость уличного освещения из-за дефицита электроэнергии.

В ДТЭК заявили, что зимой при худшем сценарии света и тепла не будет до 20 часов.

Читай также: Норвегия предоставит Украине около $74 млн на ремонт энергетической инфраструктуры