До конца июля ситуация в энергосистеме будет намного тяжелее, чем сегодня – Укрэнерго
В следующие несколько недель ситуация в украинской энергосистеме будет гораздо труднее, чем сегодня. Об этом в эфире Суспильного сообщил глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.
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По его словам, с 11:00 до 23:00 графики отключений будут несколько больше, чем в остальное время суток, и так продлится примерно до конца июля.
"Это связано с особенностями ремонта на энергоблоках атомных электростанций. Поэтому нужно готовиться к тому, что где-то месяц-полтора графики будут с нами, будут присутствовать в нашей жизни. И они могут быть, особенно в вечерние часы, в часы пикового потребления, скажем так – достаточно существенными", – сказал Кудрицкий.
Он отметил, что на продолжительность отключений и величину дефицита влияют три фактора: это ремонты традиционно проводимых летом атомных электростанций, величины импорта, а также погода, влияющая на потребление украинцами электроэнергии.
- Укрэнерго начало ограничивать энергоснабжение промышленности и бизнеса с 8 мая, после массированной ракетно-дроновой атаки России. 9 мая в Киеве снизили яркость уличного освещения из-за дефицита электроэнергии.
- В ДТЭК заявили, что зимой при худшем сценарии света и тепла не будет до 20 часов.
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