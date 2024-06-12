При худшем сценарии света и тепла не будет до 20 часов зимой – ДТЭК

Такой вариант прогнозируют при продолжении российских атак по объектам генерации

Блекаут в Киеве зимой 2022 года (Иллюстративное фото: Sergey Dolzhenko / EPA)

При худшем сценарии в случае продолжения российских атак по электростанциям украинцы следующей зимой могут быть до 20 часов в день без света и тепла. Об этом сообщили в энергохолдинге ДТЭК, передает издание BBC.

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По данным компании, если Россия продолжит атаковать электростанции – то по самому худшему сценарию следующей зимой украинцы могут проводить до 20 часов в день без электричества и отопления.

Частично, пишет СМИ, проблема состоит в том, что украинские тепловые и гидроэлектростанции тяжело и дорого ремонтировать.

"На ремонт некоторых уйдут годы, а другие, возможно, никогда не будут восстановлены", — заявила директор по коммуникациям национальной энергетической компании "Укрэнерго" Мария Цатурян.

Президент Владимир Зеленский во время Конференции по восстановлению Украины 10 июня напомнил, что в результате ударов российских ракет и дронов уничтожено уже 9 ГВт мощностей украинской генерации – а пик потребления энергии в Украине прошлой зимой был 18 ГВт.

Украинский лидер заявил, что Украина планирует построить до 1 ГВт газовой маневренной генерации в 2024 году и еще 4 ГВт в ближайшие годы.

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В ночь на 1 июня Россия нанесла массированный удар по энергосистеме Украины. Повреждения получили сразу пять энергообъектов в разных областях.

Минэнерго сообщило, что Украина готовится к "достаточно сложной ситуации" в энергосистеме зимой 2024 года, целью российских атак является полный блекаут.

В четверг, 13 июня, по всей Украине графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать два часа вечером.

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