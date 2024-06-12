За найгіршого сценарію світла та тепла не буде до 20 годин взимку – ДТЕК

Такий варіант прогнозують у разі продовження російських атак по об'єктах генерації

Блекаут у Києві взимку 2022 року (Ілюстративне фото: Sergey Dolzhenko / EPA)

За найгіршого сценарію у разі продовження російських атак по електростанціях українці наступної зими можуть бути до 20 годин на день без світла та тепла. Про це повідомили в енергохолдингу ДТЕК, передає видання BBC.

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За даними компанії, якщо Росія продовжить атакувати електростанції – то за найгіршого сценарію наступної зими українці можуть проводити до 20 годин на день без електрики та опалення.

Частково, пише ЗМІ, проблема полягає в тому, що українські теплові та гідроелектростанції важко і дорого ремонтувати.

"На ремонт деяких знадобляться роки, а інші, можливо, ніколи не будуть відновлені", — заявила директорка з комунікацій національної енергетичної компанії "Укренерго" Марія Цатурян.

Президент Володимир Зеленський під час Конференції з відновлення України 10 червня нагадав, що внаслідок ударів російських ракет і дронів знищено вже 9 ГВт потужностей української генерації – а пік споживання енергії в Україні минулої зими був 18 ГВт.

Український лідер заявив, що Україна планує побудувати до 1 ГВт газової маневрової генерації у 2024 році та ще 4 ГВт у найближчі роки.

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У ніч проти 1 червня Росія завдала масованого удару по енергосистемі України. Пошкодження отримали одразу п'ять енергооб'єктів у різних областях.

Міненерго повідомило, що Україна готується до "досить складної ситуації" в енергосистемі взимку 2024 року, метою російських атак є повний блекаут.

У четвер, 13 червня, по всій Україні графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть дві години ввечері.

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