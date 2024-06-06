Міненерго: Досить складна ситуація в енергетиці буде взимку, мета Росії – повний блекаут

Герман Галущенко зазначив, що атомна генерація лишається базовою для України, але атаки окупантів несуть загрози й для АЕС

Ілюстративне фото: Depositphotos

Україна готується до "досить складної ситуації" в енергосистемі взимку 2024 року, метою російських атак є повний блекаут. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час зустрічі у Відні з представниками держав-членів Європейського союзу в організації МАГАТЕ.

Дивіться нас на YouTube: пояснюємо складні речі простими словами

Посадовець ознайомив представників ЄС зі складною ситуацією в українській енергосистемі після масштабних атак РФ на енергетичну інфраструктуру країни.

"Найбільших руйнувань завдано об’єктам теплової та гідрогенерації, значно пошкоджено об’єкти системи передачі. Загальні втрати системи – до 9 ГВт потужності. Ситуація наразі значно гірша, ніж у 2022 – 2023 роках. Застосовуються обмеження для споживачів. Ми готуємося до досить складної ситуації взимку", – зазначив він.

Галущенко наголосив, що атомна генерація залишається базовою для України, проте російські атаки несуть загрози й для атомних електростанцій – а отже і для ядерної та радіаційної безпеки.

Читайте також: Україна вивела з ремонту енергоблок однієї з АЕС. Інші ще тільки готуються відключити

Наразі російські атаки зосереджені на маневрових потужностях, проте метою окупантів є повний блекаут в Україні, акцентує міністр.

Україна готується до того, аби взимку працювали усі дев'ять енергоблоків АЕС – це "наш спосіб вижити", і тому важливим завданням є захистити атомну енергетику, уникнути блекауту атомних електростанцій та забезпечити ядерну і радіаційну безпеку в Україні, від якої залежить і глобальна ядерна безпека, наголосив посадовець.

Окрему увагу на зустрічі приділили ситуації на окупованій РФ Запорізькій АЕС та можливим ризикам її чергового знеструмлення - наголошувалося на важливій ролі місій МАГАТЕ задля дотримання ядерної та радіаційної безпеки. Ці ж місії працюють не тільки на ЗАЕС, але й на інших українських атомних станціях, зазначає Міненерго.

Щодо майбутнього Глобального саміту миру, Галущенко звернув увагу на необхідність практичних зусиль, аби реалізувати пункт формули миру про радіаційну та ядерну безпеку, до цього вже доєдналися деякі країни-члени ЄС та здійснюють "активну роботу".

Читайте також: У Києві більше відключень світла, зокрема через кількість критичної інфраструктури – Yasno

З березня 2024 року Росія завдала шість масованих ударів по енергосистемі України. А у ніч проти 1 червня РФ завдала шостого удару – пошкодили одразу п'ять енергооб'єктів у різних областях.

Найважчої ситуації в енергосистемі країни Укренерго очікує у середині літа 2024 року: щоденні дефіцити електрики можуть зростати, тому що через спеку зросте споживання.

У четвер, 6 червня, на всій території України весь день діятимуть графіки погодинних відключень світла.

Читайте також: Енергоатом у суботу виводить у ремонт нові блоки. Знеструмлення відновляться