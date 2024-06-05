У Києві більше відключень світла, зокрема через кількість критичної інфраструктури – Yasno

Гендиректор компанії Сергій Коваленко сподівається, що ситуація найближчим часом "трохи збалансується"

Відключення світла у Києві (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

У Києві світло відключають "трохи більше", аніж в областях – зокрема через кількість критичної інфраструктури у столиці, заявив генеральний директор компанії Yasno Сергій Коваленко.

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За його словами, більша кількість відключень у Києві пов'язана, зокрема, з великою кількістю критичної інфраструктури.

"Тобто від максимально можливого обʼєму споживання [електроенергії] віднімається обʼєм критичної, й вже залишок розподіляється між всіма споживачами", – заявив Коваленко.

Він висловив сподівання, що ця ситуація "трохи збалансується" найближчим часом.

Надвечір у 12 областях України були введені аварійні відключення світла через перевищення лімітів споживання.

З березня 2024 року Росія завдала шість масованих ударів по енергосистемі України. А у ніч проти 1 червня РФ завдала шостого удару – пошкодили одразу п'ять енергооб'єктів у різних областях.

Найважчої ситуації в енергосистемі країни Укренерго очікує у середині літа 2024 року: щоденні дефіцити електрики можуть зростати, тому що через спеку зросте споживання.

У четвер, 6 червня, на всій території України весь день діятимуть графіки погодинних відключень світла.

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