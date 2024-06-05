Yasno: В Киеве больше отключений, в частности из-за количества критической инфраструктуры

Гендиректор компании Сергей Коваленко надеется, что ситуация в ближайшее время "немного сбалансируется"

Отключение света в Киеве (Фото: SERGEY DOLZHENKO / EPA)

В Киеве свет отключают "чуть больше", чем по областям – в частности из-за количества критической инфраструктуры в столице, заявил генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко.

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По его словам, большее количество отключений в Киеве связано, в том числе, с большим количеством критической инфраструктуры.

"То есть от максимально возможного объема потребления [электроэнергии] вычитается объем критической, и уже остаток распределяется между всеми потребителями", – заявил Коваленко.

Он выразил надежду, что эта ситуация "слегка сбалансируется" в ближайшее время.

К вечеру в 12 областях Украины были введены аварийные отключения света из-за превышения лимитов потребления.

С марта 2024 года Россия нанесла шесть массированных ударов по энергосистеме Украины. А в ночь на 1 июня РФ нанесла шестой удар – повредили сразу пять энергообъектов в разных областях.

Тяжелейшей ситуации в энергосистеме страны Укрэнерго ожидает в середине лета 2024 года: ежедневные дефициты электричества могут расти, потому что из-за жары вырастет потребление.

В четверг, 6 июня, на всей территории Украины будут весь день действовать графики почасовых отключений света.

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