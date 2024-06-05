У 12 областях введено аварійні відключення світла

Скасування відключень заплановано після входження областей у ліміти споживання

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У 12 областях України були введені аварійні відключення світла через перевищення лімітів споживання. Про це повідомила національна енергетична компанія "Укренерго".

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Аварійні відключення ввели з 20:40 у Харківській, Сумській, Київській, Черкаській, Чернігівській, Івано-Франківській, Рівненській, Волинській, Львівській, Одеській, Запорізькій та Кіровоградській областях.

Також можливі перерви в енергопостачанні об'єктів критичної інфраструктури, зауважує компанія.

Ці відключення будуть скасовані після входження областей у визначені для них ліміти споживання електрики, підсумовує Укренерго.

До аварійних графіків вдаються, коли потрібно терміново розвантажити енергосистему, а простих графіків аварійних відключень недостатньо й існує ризик системної аварії.

З березня 2024 року Росія завдала шість масованих ударів по енергосистемі України. А у ніч проти 1 червня РФ завдала шостого удару – пошкодили одразу п'ять енергооб'єктів у різних областях.

Аварійні графіки вже вводилися 4 червня о 14:50, вони теж діяли на значній території України.

У четвер, 6 червня, на всій території України весь день діятимуть графіки погодинних відключень світла.

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