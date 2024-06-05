В 12 областях введены аварийные отключения света

Отмена отключений запланирована после вхождения областей в лимиты потребления

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В 12 областях Украины были введены аварийные отключения света из-за превышения лимитов потребления. Об этом сообщила национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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Аварийные отключения были введены с 20:40 в Харьковской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Ивано-Франковской, Ровенской, Волынской, Львовской, Одесской, Запорожской и Кировоградской областях.

Также возможны перерывы в энергоснабжении объектов критической инфраструктуры, отмечает компания.

Эти отключения будут отменены после вхождения областей в определенные для них лимиты потребления электричества, заключает Укрэнерго.

К аварийным графикам прибегают, когда нужно срочно разгрузить энергосистему, а простых графиков аварийных отключений недостаточно и существует риск системной аварии.

С марта 2024 года Россия нанесла шесть массированных ударов по энергосистеме Украины. А в ночь на 1 июня РФ нанесла шестой удар – повредили сразу пять энергообъектов в разных областях.

Аварийные графики уже вводились 4 июня в 14:50, они тоже действовали на значительной территории Украины.

В четверг, 6 июня, на всей территории Украины весь день будут действовать графики почасовых отключений света.

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