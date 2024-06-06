Минэнерго: Достаточно сложная ситуация в энергетике будет зимой, цель РФ – полный блекаут

Герман Галущенко отметил, что атомная генерация остается базовой для Украины, но атаки оккупантов несут угрозы и для АЭС

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Украина готовится к "достаточно сложной ситуации" в энергосистеме зимой 2024 года, целью российских атак является полный блекаут. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко во время встречи в Вене с представителями государств-членов Европейского союза в организации МАГАТЭ.

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Чиновник ознакомил представителей ЕС со сложной ситуацией в украинской энергосистеме после масштабных атак РФ на энергетическую инфраструктуру страны.

"Наибольшие разрушения нанесены объектам тепловой и гидрогенерации, значительно повреждены объекты системы передачи. Общие потери системы – до 9 ГВт мощности. Ситуация пока значительно хуже, чем в 2022 – 2023 годах. Применяются ограничения для потребителей. Мы готовимся к достаточно сложной ситуации зимой", – отметил он.

Галущенко подчеркнул, что атомная генерация остается базовой для Украины, однако российские атаки несут угрозы и для атомных электростанций – а значит и для ядерной и радиационной безопасности.

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В настоящее время российские атаки сосредоточены на маневренных мощностях, однако целью оккупантов является полный блекаут в Украине, акцентирует министр.

Украина готовится к тому, чтобы зимой работали все девять энергоблоков АЭС – это "наш способ выжить", и потому важной задачей является защитить атомную энергетику, избежать блекаута атомных электростанций и обеспечить ядерную и радиационную безопасность в Украине, от которой зависит и глобальная ядерная безопасность, подчеркнул чиновник.

Отдельное внимание на встрече уделили ситуации на оккупированной РФ Запорожской АЭС и возможным рискам ее очередного обесточивания – отмечалась важная роль миссий МАГАТЭ для обеспечения ядерной и радиационной безопасности. Эти же миссии работают не только на ЗАЭС, но и других украинских атомных станциях, отмечает Минэнерго.

Относительно предстоящего Глобального саммита мира Галущенко обратил внимание на необходимость практических усилий, чтобы реализовать пункт формулы мира о радиационной и ядерной безопасности, к этому уже присоединились некоторые страны-члены ЕС и осуществляют "активную работу".

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С марта 2024 года Россия нанесла шесть массированных ударов по энергосистеме Украины. А в ночь на 1 июня РФ нанесла шестой удар – повредили сразу пять энергообъектов в разных областях.

Тяжелейшей ситуации в энергосистеме страны Укрэнерго ожидает в середине лета 2024 года: ежедневные дефициты электричества могут расти, потому что из-за жары вырастет потребление.

В четверг, 6 июня, на всей территории Украины будут весь день действовать графики почасовых отключений света.

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