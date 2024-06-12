13 червня по всій Україні графіки відключення світла будуть дві години ввечері
Ілюстративне фото: Depositphotos

У четвер, 13 червня, по всій Україні графіки погодинних відключень електроенергії діятимуть дві години ввечері. Про це повідомила національна енергетична компанія Укренерго.

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Заплановано, що графіки відключень діятимуть з 20:00 до 22:00.

Водночас не будуть обмежувати живлення об'єктів критичної інфраструктури та підприємств, які експортують 80% енергії для своїх потреб згідно з постановою уряду, зауважила компанія.

У середу, 12 червня, графіки погодинних відключень були двічі скорочені – триватимуть з 19:00 до 23:00. Причиною цього назвали знеструмлення великої кількості споживачів через негоду.

Натомість 11 червня було подовжено час застосування графіків на чотири години, оскільки споживання у спеку продовжувало зростати й показувати відсутність економії, зазначали в Укренерго.

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