Злива у Києві вже майже втричі перевищила норму за опадами – й триватиме до кінця доби

Киян просять за можливості лишатися вдома, відкласти поїздки на авто та не залишати машини під деревами

Фото: Київська служба порятунку

У Києві тривають залпові зливи – кількість опадів уже майже втричі перевищила норму, – є підтоплення та повалені дерева, працюють профільні служби, написала Київська міська державна адміністрація. Укргідрометцентр повідомив, що значний дощ утримуватиметься до кінця доби.

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Також 12 червня синоптики очікують пориви вітру 15-20 метрів на секунду – це перший, жовтий, рівень небезпечності.

Через значну інтенсивність опадів за короткий час є підтоплення в окремих районах – над усуненням їхніх наслідків у посиленому режимі працюють муніципальні служби, пише КМДА.

Проте в адміністрації стверджують, що система дощової каналізації не може одразу впоратися, оскільки не розрахована на таку кількість опадів.

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Водночас в окремих районах столиці через негоду затримується рух громадського транспорту – влада просить слідкувати за повідомленнями Київпастрансу щодо інформації про графіки та зміни руху.

КМДА пише, що наслідки негоди ліквідує Київська служба порятунку, зокрема, фахівці прибирають повалені дерева у Шевченківському та Дніпровському районах Києва, а Київзеленбуд заявив, що його фахівці ліквідували 13 випадків повалених або пошкоджених дерев.

Міська влада просить киян, за можливості, залишатися у приміщеннях, відкласти поїздки на авто, аби не створювати заторів, а також не залишати автівки під деревами.

Державна служба з надзвичайних ситуацій також закликала не ходити біля ліній електропередачі, рекламних щитів, а водіїв та пішоходів бути максимально уважними на дорогах та дотримуватися правил руху.

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Також КМДА опублікувала перелік номерів, за якими можна звертатися у ситуаціях, пов'язаних з негодою:

→ у разі підтоплення проїжджої частини чи тротуарів – до диспетчерської Київавтодору: 044-284-74-19;

→ якщо дерево впало чи зламалися гілки – до Київзеленбуду: 044-272-40-18.

→ також у разі падіння дерев чи гілок треба викликати рятувальників: 101 або 044-430-37-13 (телефон КАРС);

→ у разі травмування людей – телефонуйте на 103.

Також можна звертатися і до Контактного центру міста Києва: за номерами 1551 зі стаціонарного та мобільного або за 044-205-73-37 з міжміського; за допомогою вебпорталу; мобільного застосунку 1551 та чат-ботів у Telegram або Viber.

У Києві через зливу, яка почалась зранку 12 червня, затопило вулиці – місцеві жителі публікують відео наслідків.

У Київській області через негоду оголосили про знеструмлення.

Через погодні умови на ранок 12 червня залишаються знеструмленими 237 населених пунктів у Житомирській, Київській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та Києві, інформує Укренерго.

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