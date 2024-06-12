Ливень в Киеве уже почти втрое превысил норму по осадкам – и продлится до конца суток

Киевлян просят по возможности оставаться дома, отложить поездки на авто и не оставлять машины под деревьями

Фото: Киевская служба спасения

В Киеве продолжаются залповые ливни – количество осадков уже почти втрое превысило норму, – есть подтопления и поваленные деревья, работают профильные службы, написала Киевская городская государственная администрация. Укргидрометцентр сообщил, что значительный дождь продержится до конца суток.

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Также 12 июня синоптики ожидают порывы ветра 15-20 метров в секунду – это первый, желтый, уровень опасности.

Из-за значительной интенсивности осадков за короткое время есть подтопления в отдельных районах – над устранением их последствий в усиленном режиме работают муниципальные службы, пишет КГГА.

Однако в администрации утверждают, что система дождевой канализации не может сразу справиться, поскольку не рассчитана на такое количество осадков.

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При этом в отдельных районах столицы из-за непогоды задерживается движение общественного транспорта – власти просят следить за сообщениями Киевпасстранса относительно информации о графиках и изменениях движения.

КГГА пишет, что последствия непогоды ликвидирует Киевская служба спасения, в частности, специалисты убирают поваленные деревья в Шевченковском и Днепровском районах Киева, а Киевзеленстрой заявил, что его специалисты ликвидировали 13 случаев поваленных или поврежденных деревьев.

Городские власти просят киевлян, по возможности, оставаться в помещениях, отложить поездки на авто, чтобы не создавать пробок, а также не оставлять машины под деревьями.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям также призвала не ходить возле линий электропередачи, рекламных щитов, а водителей и пешеходов быть максимально внимательными на дорогах и соблюдать правила движения.

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Также КГГА опубликовала перечень номеров, по которыми можно обращаться в ситуациях, связанных с непогодой:

→ при подтоплении проезжей части или тротуаров – в диспетчерскую Киевавтодора: 044-284-74-19;

→ если дерево упало или сломались ветки – в Киевзеленстрой: 044-272-40-18.

→ также при падении деревьев или ветвей следует вызвать спасателей: 101 или 044-430-37-13 (телефон КАРС);

→ при травмировании людей – звоните на 103.

Также можно обращаться и в Контактный центр города Киева: по номерам 1551 со стационарного и мобильного, или 044-205-73-37 с междугородного; с помощью веб-портала; мобильного приложения 1551 и чат-ботов в Telegram или Viber.

В Киеве из-за ливня, который начался утром 12 июня, затопило улицы – местные жители публикуют видео последствий.

В Киевской области из-за непогоды объявили об обесточивании.

В связи с погодными условиями на утро 12 июня остаются обесточенными 237 населенных пунктов в Житомирской, Киевской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях и Киеве, информирует Укрэнерго.

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