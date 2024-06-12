В Киеве из-за ливня, начавшегося утром 12 июня, затопило улицы – местные жители публикуют видео последствий. В Киевской области из-за непогоды объявили об обесточевании.

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В пресс-службе ДТЭК сообщили, что из-за гроз с сильным дождем и ветром до 25 м\с обесточены 36 линий и 611 трансформаторных подстанций. Специалисты пытаются возобновить поставки электроэнергии потребителям, но не исключают новых аварий в результате непогоды.

В сети распространяют видео, на которых машины "плывут" по дорогам, лужи поднялись людям по колено, на некоторых улицах – еще выше.

В связи с погодными условиями на утро 12 июня остаются обесточенными 237 населенных пунктов в Житомирской, Киевской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областях и городе Киев, информирует Укрэнерго.

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