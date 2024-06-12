У Києві через зливу, яка почалась зранку 12 червня, затопило вулиці – місцеві жителі публікують відео наслідків. У Київській області через негоду оголосили про знеструмлення.

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У пресслужбі ДТЕК повідомили, що через грози із сильним дощем та вітром до 25 м\с знеструмлені 36 ліній та 611 трансформаторних підстанцій. Фахівці намагаються відновити постачання електроенергії споживачам, але не виключають нових аварій внаслідок негоди.

У мережі поширюють відео, на яких машини "пливуть" по дорогах, калюжі піднялися людям по коліна, на деяких вулицях – ще вище.

Через погодні умови на ранок 12 червня залишаються знеструмленими 237 населених пунктів у Житомирській, Київській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській, Чернігівській областях та м. Київ, інформує Укренерго.

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