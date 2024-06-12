13 июня по всей Украине графики отключения света будут два часа вечером

Укрэнерго сообщило, что графики будут действовать с 20:00 до 22:00

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В четверг, 13 июня, по всей Украине графики почасовых отключений электроэнергии будут действовать два часа вечером. Об этом сообщила Национальная энергетическая компания Укрэнерго.

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Планируется, что графики отключений будут действовать с 20:00 до 22:00.

При этом не будут ограничивать питание объектов критической инфраструктуры и предприятий, экспортирующих 80% энергии для своих нужд согласно постановлению правительства, отметила компания.

В среду, 12 июня, графики почасовых отключений были дважды сокращены – продлятся с 19:00 до 23:00. Причиной этого назвали обесточивание большого количества потребителей из-за непогоды.

11 июня было продлено время применения графиков на четыре часа, поскольку потребление в жару продолжало расти и показывать отсутствие экономии, отмечали в Укрэнерго.

В ночь на 1 июня Россия нанесла массированный удар по энергосистеме Украины. Повреждения получили сразу пять энергообъектов в разных областях.

Тяжелейшей ситуации в энергосистеме страны Укрэнерго ожидает в середине лета 2024 года: ежедневный дефицит электричества может расти, потому что из-за жары увеличится потребление.

Минэнерго сообщило, что Украина готовится к "достаточно сложной ситуации" в энергосистеме зимой 2024 года, целью российских атак является полный блекаут.

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