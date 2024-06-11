Укрэнерго продлило графики отключений электричества на четыре часа

Почасовые отключения света будут продолжаться с 14:00 до 23:00

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11 июня продлено время применения графиков почасовых отключений света для бытовых и промышленных потребителей на всей территории Украины. Об этом сообщила Национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

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Ограничения запланированы с 14:00 до 23:00.

Вчера Укрэнерго анонсировало на четыре часа более короткий период отключений.

Причину продления компания объясняет следующим образом: потребление в жару продолжает расти и показывать отсутствие экономии.

При этом украинские электростанции из-за масштабных повреждений не могут производить столько же энергии, как до начала российских атак, отмечает Укрэнерго.

И хотя для преодоления дефицита в энергосистеме привлекается импорт и аварийная помощь из стран Европы, но из-за масштабности повреждений этого не хватает для поддержания баланса в энергосистеме, заключает компания.

В ночь на 1 июня Россия нанесла массированный удар по энергосистеме Украины. Повреждения получили сразу пять энергообъектов в разных областях.

Тяжелейшей ситуации в энергосистеме страны Укрэнерго ожидает в середине лета 2024 года: ежедневный дефицит электричества может расти, потому что из-за жары увеличится потребление.

Минэнерго сообщило, что Украина готовится к "достаточно сложной ситуации" в энергосистеме зимой 2024 года, целью российских атак является полный блекаут.

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